Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "HES'e güvenerek her şey olmaz"
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamada "HES'e güvenerek her şey olmaz. HES'te kayıtlı olmayan, tanısı konmamış kişiler rahatlıkla dolaşıp yayıyorlar" ifadelerini kullandı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Haber Global yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları söyledi:
"Vakaların sadece yüzde 10'u belirti veriyor. En iyi şekilde test yapan ülkelerde bile bu bildirdikleri rakamın 10 katı kadar vaka olduğunu da biliyoruz. Siz bütün ülkeyi taramadığınız sürece en fazla 10'da birini yakalayabilirsiniz. Bu ikisini üst üste koyunca şu anda vaka sayısının çok yüksek olduğu bir dönem yaşıyoruz. İş yerinde, AVM'de, restoranda en az birkaç virüs taşıyan insan ile karşılaşacaksınız. Aynı şey okullar için de geçerli, onun için tedbirler bu kadar önemli.
Bütün insanlar, yüzde yüz maske taksa, mesafe kuralına uysa, zaten başka tedbire gerek yok. Devletin araya girmesi lazım. Mutlaka devlet de bazı tedbirler alıyor. Siz de o tedbirlere uymak için çaba sarf ediyorsunuz. Artık bu iş Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi belli bölgede bir savaş değil, Türkiye'nin bütün köyünden kasabasına kadar ülke safında yürütülmesi gereken bir savaş var."
"HES'E GÜVENEREK HER ŞEY OLMAZ"
"İstanbul'da alınan önlemlerle vaka sayısı 1000'lere kadar indirildi. Arkasından şehirler arası dolaşımı açınca kontrolsüz bir şekilde, bütün ülkeye yayıldı. Hala kontrolü mümkün olmayan bir noktada değiliz. Bazı önlemler alınabilir. Bütün Türkiye'de kademeli mesai uygulayacaksınız, özel sektöre de uygulayacaksınız. Şehirler arası ulaşımı da kontrol altına alacaksınız. HES'e güvenerek her şey olmaz. HES'te kayıtlı olmayan, tanısı konmamış kişiler rahatlıkla dolaşıp yayıyorlar. Aslında çok zor değil bunları yapmak. Yeter ki bir irade konulsun ortaya ve halk ve bütün tedbirlerin alındığı güvencesi ile kendi üzerine düşeni yapabilir"
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