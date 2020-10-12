Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle ilgili doğru bilinen yanlışları açıkladı
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle ilgili doğru bilinen yanlışları açıkladı. Ceyhan, “Önce dendi ki ateş korona hastalarının yüzde 70'inde görülüyor. Halbuki o belirti gösterenlerin yüzde 70'iydi. Bugün biliyoruz ki yüzde 10'undan azında ateş görülüyor” dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk’te ekranlara gelen Manşet programında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
“YÜZDE 10’UNDAN AZINDA ATEŞ VAR”
Ateş ölçümü konusunda salgının başında yanlış bilgilendirmelerin ortaya çıktığını belirten Ceyhan, ''Şimdi burada en büyük problem şu... Çin'de başladı bu pandemi. Başladığı zaman Çinliler elindeki verilerden çok yayın yaptılar. Çinliler kaç kişi belirtisiz geçiriyor, tedavi yöntemi hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değillerdi. Maalesef onların yayınlarının yanlış sonuçları hala bazı şeyleri etkiliyor. Mesela bir tanesi de bu. Önce dendi ki ateş korona hastalarının yüzde 70'inde görülüyor. Halbuki o belirti gösterenlerin yüzde 70'iydi. Bugün biliyoruz ki yüzde 10'undan azında ateş görülüyor” dedi.
“ATEŞ ÖLÇÜMÜNÜ ÖNERMİYORUZ”
Ateş ölçümünü önermediklerini belirten Ceyhan, “Bakın aslında gereksizliğin en büyük nedeni şu; bir yere gidiyorsunuz, kapıda sıraya giriyorsunuz, kapıda yakınlaşıyorsunuz mecburen... Bunun riski daha yüksek. Biz ateş ölçün diye önermiyoruz. Çok az kişide ateş var, o da koronavirüs kaptığı anlamına da gelmiyor. Başka nedenlerle de ateş olabiliyor. Ateşi yükselenleri de gereksiz yere izolasyona alıyorsunuz. Girişlerde ateş kontrolü yapmak hiç doğru değil. Termal kameralarla ölçülebilir bir zararı yok, ama bekleme son derece riskli'' dedi.
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