Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kabine öncesi flaş uyarı

14 Mayıs 2021 Cuma, 17:28

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pazartesi günü açıklanması beklenen 'normalleşme' kararları öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Habertürk televizyonunda konuşan Mehmet Ceyhan, alınacak ilk 'normalleşme' kararlarının ardından Haziran ayında bir kez daha atılacak 'normalleşme' adımları için çağrıda bulundu.

"Daha fazla normalleşme kararları Haziran ayının başında değil ortalarına doğru alınırsa, Mayıs ayında aldığımız tedbirlerin etkisini Haziran'ın ortasında daha iyi görürüz" diye konuşan Mehmet Ceyhan, 'daha fazla normalleşme' kararı için en uygun tarihin Haziran ayının ortaları olduğunu dile getirdi.

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Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Daha önce üç kez yanlış yaptık. İlk başta haziranda açarak, sonra sonbaharda açarak ve en büyük yanlışı da mart ayında yaptık. Büyük bir artış dönemi yaşadık. Bunları yapmamamız lazım. Normalleşmenin kademeli olması doğru ama aynı zamanda kademelendirmenin nasıl yapıldığı da önemli.

'NORMALLEŞME' UYARILARI

- İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız herler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane. Bir tanesi ev ortamı. İkincisi toplu taşıma araçları. Üçüncüsü de işyerleri.

- İşyerlerini sadece kamuya özel tedbirlerle götüremeyiz. Mutlaka özel sektörün de katıldığı esnek çalışma ve gerekiyor ise vardiya usulu çalışma olmalı. Bunları bu şekilde yaparsak ve birden bire, birkaç kısıtlamayı kaldırmazsak o zaman istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

"KOLAY OLMAYACAK"

- Hala vaka sayımız çok yüksek. Kolay olmayacak. Ve şu bizi yanıltıyor; vaka sayılarındaki azalmaların şuanda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Onun büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o eklenirse daha hızlandığını göreceğiz. Şuanki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu bir paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.



