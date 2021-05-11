Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yerli aşı açıklaması: Çalışmaların yüzde 95'i bana ait
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hakkındaki suç duyurularına "bu defa biraz ileri gittiler" tepkisini gösterirken, Türkiye'deki aşı çalışmalarına ilişkin "klinik çalışmalarının yüzde 95'i benim" ifadelerini kullandı.
KRT TV ekranlarında yayımlanan "Şimdiki Zaman"a konuk olan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hakkındaki suç duyuruları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Şikayetlerin muhatabı ben değildim" diye konuştu.
"O ZAMANLAR DA SALDIRIYORLARDI"
Prof. Ceyhan, şunları kaydetti: Bu tip muamelerle yeni karşılaşmıyorum. Son 40 yılda Türkiye'nin yaşadığı salgınlarda görev aldım, çok ön plandaydım. Daha önceki salgınlarda bilim kurulunun basın sözcüsüydüm. Çıkıp konuşuyordum, o zamanlar da saldırıyorlardı fakat bu defa biraz ileri gittiler. Savcılığa dilekçe verip arkasından bir grup basını aradılar. Şikayet dilekçesinde bakarsak aslında muhatabı ben değilim.
"AŞIYLA İLGİLİ TEK BAŞIMA ÇALIŞTIM"
Benim için 'ne olduğu belirsiz aşıları zorla yaptırıyor' deniliyor. Ben ne Sağlık Bakanı'yım ne Bilim Kurulu üyesiyim. Ne de herhangi bir görevim var. Fakat bu ülkenin bana yaptığı yatırımın nedeni bu zaten. Yurt dışında bununla ilgili eğitim aldım. Salgınların kontrolünde çalıştım. Dile getimeyi sevmiyorum ama Türkiye'de yapılmış klinik çalışmaların yüzde 95'i bana ait. Ben uzunca bir süre aşı ile ilglili tek başıma çalıştım. Neticede devletin yürüttüğü bir program var denilerek ne enfeksiyoncular ne de halk sağlıkçılar bu konuyla fazla ilgilenmedi.
Daha sonraki çalışmalarda ben ve arkadaşlarımın katkısıyla çocuk programına 6 yeni aşıyı ekledik.
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