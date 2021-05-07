Gericilerin bilim ile imtihanı: "Mehmet Ceyhan tutuklansın"

07 Mayıs 2021 Cuma, 10:24

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı başkanlığı ile Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a karşı sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Ceyhan hakkında önce suç duyurusunda bulunuldu. Noel Baba Derneği Başkanı ve 5GVirusNews Platformu Sözcüsü Muammer Karabulut, Antalya Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Barlas ise, "Mehmet Ceyhan hakkında terörden suç duyurusunda bulunulmuş. Fazlasıyla müstahak. Bir doktor düşünün kendiyle aynı şeyi söylemiyor diye başka doktora yani Karatay’a suç duyurusunda bulunuyor. Bu canlı bir de bilim adamı diye tv tv dolaşıyor ve terör saçıyor" diyerek lince destek verdi.

Suç duyurusuyla birlikte sosyal medyada da “Mehmet Ceyhan Tutuklansın” etiketiyle paylaşımlar yapıldı.

Yeni Akit gazetesi sosyal medyada başlatılan kampanyayı “Mason uzantısı Rotary Kulübü’nden aldığı ödülü gururla paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs sürecinde yaptığı çelişkili açıklamaları sebebi ile kamuoyunun tepkisi çekmişti. Sosyal medyada bugün, ‘Mehmet Ceyhan tutuklansın’ çağrısı yapıldı” ifadeleriyle haberleştirdi.

Yeni Akit aynı zamanda Mehmet Ceyhan için, “Pandemi ile mücadele sürecinde önce kendisini Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olarak tanıttı. Bir süre sonra geri adım atarak, 'Ben Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi değilim. Açıklamalarım Sağlık Bakanlığı’nı bağlamaz' dedi. Sürecin en başında 'Maske koruyucu değil’ ifadesini kullanmış, birkaç ay sonra ise 'Maskesiz sokağa çıkanlar cezalandırılmalı' diyecek kadar yön değiştirmişti. Son olarak da aylarca yaptığı ‘tam kapanma’ çağrısı uygulamaya girdiği gün ‘Tam kapanma böyle olmaz’ dedi. Vatandaşların, sürekli birbiri ile çelişen ifadeler kullanarak kamuoyunun kafasını karıştıran Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a tahammülü kalmadı” ifadelerini kullandı.