Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran: Ankara Wuhan oldu

03 Eylül 2020 Perşembe, 08:51

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, ''Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda'' ifadelerini kullandı.

Sağlık emekçileri ve meslek odaları bir süredir Ankara'ya ilişkin uyarılarda bulunuyordu.

Önemli bir uyarıda Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran'dan geldi.

Twitter’da Ankara’daki duruma ilişkin paylaşım yapan Prof. Dr. Cankurtaran, şunları yazdı:

“Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğun bakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğun bakımlar pandemi için açılmalı. Halkın inisiyatifine bırakmak yanlış.”

Cankurtaran daha sonra şu mesajı paylaştı:

“Aman dikkat Ankara. Virüs aramızda. 60 yaş üstü kişiler ve onların yakınları daha da dikkat etmeli. Şehrimiz şu an en çok Corona hastası olan yer. Atlatacağız bu Zor günleri. Maksimum dikkat, özen lütfen. Her yaş dikkat etmeli.”



