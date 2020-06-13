Prof. Dr. Mustafa Çetiner: Ateş ölçümü sizi korumayacak
İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, yeniden yükselişe geçen vaka sayıları hakkında ''AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak'' yorumunu yaptı.
Rakamların yeniden yükselişe geçmesi, ikinci dalganın geleceğine dair tartışmalara neden olurken İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, normalleşmenin yanlış anlaşıldığını söyledi.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Çetiner “Normalleşmeyi eski normal sandık ve vaka sayısı artış eğilimine girdi. Yeniden hatırlatalım: Hasta kişiler ile bulgusu olmayan taşıyıcıların bulaştırma riski aynı. Bulgusuz taşıyıcılık oranı Covid-19 (+) olanlar arasında en az %40 civarında (kimilerine göre %80). Sürü bağışıklığı en iyi ihtimalle %7 civarında (İsveç), sessiz geçirmiş olma olasılığınız %10 bile değil. New York’ta 5 bin 700 korona virüsü hastasında ateş görülme oranı sadece %30. AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak.
Covid-19 (+) süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu. Kim süper bulaştırıcı, bilemezsiniz. Karşılaştığımız herkes potansiyel olarak Covid-19 pozitif kabul edilmeli. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz.” dedi.
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