Prof. Dr. Naci Görür: "Haykırmaktan sesim kısıldı"

10 Haziran 2021 Perşembe, 14:03

Fox TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Prof. Dr. Görür, tartışmalı Kanal İstanbul projesini değerlendirdi.

"Kimse bu ülkenin geleceğine kendi fikri ve ekibiyle karar veremez" ifadelerini kullanan Görür, "Bu kadar riskli bir projeyi yapmak yerine... İstanbul deprem bekliyor yüzbinlerce insanın can güvenliği yok. Neden İstanbul'u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?" diye sordu.

Görür, şunları söyledi:

“Bu ülkenin geleceğine kendi fikriyle kendi ekibiyle karar veremez. Benim çoluk çocuğum torunlarım burada yaşayacak. İstanbul deprem bekliyor. Yüz binlerce insanın can güvenliği yok. Haykırmaktan sesim kesildi. Sadece ben değil, bütün bilim insanlarının! Neden İstanbul’u depreme hazırlayıp da bu insanların can güvenliğini noktasında yatırım yapmıyorsunuz? Neden bu ülkenin en zorlu ekonomik şartlarında böyle riskli, getirisi de az olan bu projeye yöneliyorsunuz? İsyan ediyorum bir bilim insanı olarak“

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un üzerine yapılması planlanan köprülere ilişkin çalışmanın haziran ayında başlayacağını söylemişti.