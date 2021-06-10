Prof. Dr. Naci Görür: "Haykırmaktan sesim kısıldı"
Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul projesine ilişkin uyarılarda bulundu. Görür, "Bir bilim insanı olarak isyan ediyorum. Neden İstanbul'u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?" diye konuştu.
Fox TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Prof. Dr. Görür, tartışmalı Kanal İstanbul projesini değerlendirdi.
"Kimse bu ülkenin geleceğine kendi fikri ve ekibiyle karar veremez" ifadelerini kullanan Görür, "Bu kadar riskli bir projeyi yapmak yerine... İstanbul deprem bekliyor yüzbinlerce insanın can güvenliği yok. Neden İstanbul'u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?" diye sordu.
Görür, şunları söyledi:
“Bu ülkenin geleceğine kendi fikriyle kendi ekibiyle karar veremez. Benim çoluk çocuğum torunlarım burada yaşayacak. İstanbul deprem bekliyor. Yüz binlerce insanın can güvenliği yok. Haykırmaktan sesim kesildi. Sadece ben değil, bütün bilim insanlarının! Neden İstanbul’u depreme hazırlayıp da bu insanların can güvenliğini noktasında yatırım yapmıyorsunuz? Neden bu ülkenin en zorlu ekonomik şartlarında böyle riskli, getirisi de az olan bu projeye yöneliyorsunuz? İsyan ediyorum bir bilim insanı olarak“
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un üzerine yapılması planlanan köprülere ilişkin çalışmanın haziran ayında başlayacağını söylemişti.
İlgili Haberler
- Prof. Dr. Naci Görür: Sayın Ulaştırma Bakanımızın müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul’u göstermesi hayret verici ve üzücü
- Prof. Dr. Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması: Gerilim artıyor
- Naci Görür'den Büyükçekmece-Küçükçekmece arasına kritik uyarı: Buralar şu anda bile kayıyor
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker kararını sosyal medyada duyurdu
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 'Demirören'in tüm mallarına el koyun'
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- İfadesini değiştirmeyen ortağa 5 kurşun
- Soylu ile Kurtulmuş arasında 'Sedat Peker' iddiası
- AKP'de Süleyman Soylu çatlağı: Vekiller tavır koydular!
- Özgür Özel'den çarpıcı Süleyman Soylu konuşması
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- Ziraat'ın ilan oyunu