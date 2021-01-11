Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür, Ankara’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Prof. Dr. Naci Görür, dün Ankara’da saat 22:53’te meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, az önce Ankara’yı etkileyen 4.5 deprem oldu. Resmen benim bilgi sistemime düşmedi ama aldığım bilgiler doğruysa deprem Ankara- Kalecik mıntıkasında. Burada KKD-GGB uzanımlı, görünür uzunluğu 64 km olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla KAF’a kadar uzanıyor olabilir.
Arkadaşlar, Kalecik'te sözünü ettiğim fayın güneyinde Kırıkkale’de de sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. Deprem odağı eğer biraz güneyde ise bu fay sistemi üzerine de düşebilir. Gönderdiğim haritada bunları görebilirsiniz. İyi akşamlar."
Arkadaşlar, az önce Ankara’yı etkileyen 4.5 deprem oldu. Resmen benim bilgi sistemime düşmedi ama aldığım bilgiler doğruysa deprem Ankara- Kalecik mıntıkasında. Burada KKD-GGB uzanımlı, görünür uzunluğu 64 km olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla KAF’a kadar uzanıyor olabilir. pic.twitter.com/ejJtHAiDVH— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 10, 2021
Arkadaşlar Kalecikte sözünü ettiğim fayın güneyinde Kırıkkale’de de sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. Deprem odağı eğer biraz güneyde ise bu fay sistemi üzerine de düşebilir. Gönderdiğim haritada bunları görebilirsiniz. İyi akşamlar— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 10, 2021
En Çok Okunan Haberler
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!