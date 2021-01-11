Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Ankara’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2021 Pazartesi, 07:45
Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
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Prof. Dr. Naci Görür, dün Ankara’da saat 22:53’te meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, az önce Ankara’yı etkileyen 4.5 deprem oldu. Resmen benim bilgi sistemime düşmedi ama aldığım bilgiler doğruysa deprem Ankara- Kalecik mıntıkasında. Burada KKD-GGB uzanımlı, görünür uzunluğu 64 km olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla KAF’a kadar uzanıyor olabilir.

Arkadaşlar, Kalecik'te sözünü ettiğim fayın güneyinde Kırıkkale’de de sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. Deprem odağı eğer biraz güneyde ise bu fay sistemi üzerine de düşebilir. Gönderdiğim haritada bunları görebilirsiniz. İyi akşamlar."


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