Prof. Dr. Naci Görür'den İzmirlilere uyarı: İzmir'in deprem kaynağı bunlardır

02 Temmuz 2020 Perşembe, 19:36

Kişisel Twitter adresi üzerindne İzmir'in depremselliği konusunda bilgi veren Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar merhaba. İzmir'in depremselliği ile ilgili görüşümü yazacağıma söz vermiştim. Bu konu biraz karmaşık. Nedeni bu kentin tektonik konumu. Bu bölgede sırt sırta vermiş 2 ana graben var. Biri Gediz, diğeri B. Menderes. İkisinin ortak horstu Bozdağlar ve Aydın Dağları…"

ANA FAYLAR KAYDIRAK GİBİDİR

"Bu horstun kuzey sınırı Gediz Grabeninin ana fayını, güney sınırı ise B. Menderes Grabeninin kuzey ana fayını oluşturur. Ana faylar kaydırak gibidir. Üzerlerinden Gediz ve B. Menderes Grabenlerinin tavan blokları yavaş yavaş kayar ve yerleşir, dolayısıyla da depremler oluşur."

ÖZELLİKLE GEDİZ ANA FAYI

"İzmir Yarımadası kısmen horstun bir parçası gibidir. Özellikle Gediz ana fayı üzerinde olan depremler İzmir'i etkiler. Gediz Graben sistemine ait faylar İzmir civarında çoğunlukla D-B uzanımlıdır."

İZMİR’İN DEPREM KAYNAĞI

"Bunun dışında İzmir civarında Ege bölgesinin K-G gerilmesine bağlı olarak K-G ve KKD-GGB yönlü doğrultu atımlı faylar da gelişmiştir. Bu faylar 20-70 km uzunlukludur. Bu faylar arasında Çeşme, Gülbahçe, Seferihisar, Tuzla ve Yenifoça faylarını saymak mümkündür. Bunların her biri de İzmir için deprem üretebilecektir. Asıl İzmir'in deprem kaynağı bunlardır."

DEPREMLER 6'LAR MERTEBESİNDE

"Bu depremler genellikle 6'lar mertebesindedir. Tarihte birçok deprem bu deprem kaynağının fazlalığından ötürü İzmir'e mal edilmiştir. Özellikle İzmir fayların deprem tekerrür peryotlarının hassas belirlenmesiyle bu kent için daha tutarlı afet değerlendirilmesi yapılabilecektir."

"MTA diri fay haritası. İkisini kıyaslayın. Grabenlere dikkat edin"

"İzmir fayları MTA tarafından güzel bir şekilde belirlenmiştir. Konuyu anlamanızda bu şekiller faydalı olacaktır"

