Prof. Dr. Naci Görür'den uçan araba tepkisi: Dayanamayıp yazıyorum
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” açıklamalarına tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız" dedi.
Bakan Varank'ın 'uçan araba' sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren Görür, “Dayanamayıp yazıyorum.AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak” diye sordu.
Görür'ün paylaşımı şöyle:
“Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor 'Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak' diye. Dayanamayıp yazıyorum. İyi eğitilmiş yeterli insan kaynağına sahip olmayan, dünya bilim üretimine ve gelişimine çok sınırlı katkısı olan, bilgi toplumu olmaktan çok uzak.
Dünyada üniversitelerinin esamesi okunmayan, AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru. Sevgiyle.”
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