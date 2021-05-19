Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir depreminin ardından konuştu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bunlar geçen yıl Sisam'daki 7 büyüklüğündeki depremin artçıları. Başka yerde olan depremin dalgaları İzmir'e geliyor. Şu an İzmir'de bir deprem beklemiyorum" dedi.
Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssünü Kuşadası Körfezi, büyüklüğünü ise 4.1. ile 4 olarak açıkladığı, İzmir'de de hissedilen depremle ilgili bir açıklama da AFAD'dan geldi.
AFAD, depremin merkez üssünü İzmir'in Menderes İlçesi olarak açıklarken; saat 14.14'te meydana gelen sarsıntının büyüklüğünün 4,3 olduğunu, saat 14.18'de meydana gelenin ise 4.2 olduğunu bildirdi.
Depremin ardından konuşan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise şunları söyledi:
"Bu sarsıntılar normal. Geçen yıl 30 Ekim'de Sisam'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bunun artçılarını bekliyorduk. Ama bu artçılar bir türlü istediğimiz sayıda ve büyüklükte olmamıştı. Dolayısıyla şu an bu depremin artçıları geliyor. Evet biraz korkutur. Ama, İzmir ve Kuşadası'nda ağır hasarlı binaların yıkımı başladı. Bence, şu an İzmir'de bir deprem olacağına ilişkin belirti yok. Kuşadası ve Sisam'da olabilir, İzmir'e de onun dalgaları gelir. Yani, başka yerde olmuş bir depremin dalgaları şu an İzmir'e geliyor. İzmir'de bir deprem olursa şaşırırım. Kuşadası'nda da daha büyük bir deprem beklentisinde değilim. İzmir için de deprem henüz erken."
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