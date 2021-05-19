Son dakika: İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı sarsıntıların ardından saat 14.18 sıralarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:32
Son dakika: İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, İzmir'in Menderes ilçesinde saat 14.15 sıralarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.68 kilometre olarak açıklandı.

ARTÇI SARSINTILAR

Artçı sarsıntıların ardından saat 14.18 sıralarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AYRINTILAR GELİYOR...


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