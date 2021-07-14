Prof. Dr. Uğur Şahin'den ‘üçüncü doz’ çağrısı
BioNTech'in kurucularından, bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, “Günün sonunda salgını kontrol altına almamız en önemli şey” diyerek Covid-19 aşısında üçüncü doz çağrısında bulundu. Şahin ayrıca, aşı olduktan 4 ile 6 ay sonra antikor seviyelerinin düştüğüne dair kanıtlar olduğuna da değindi.
Pfizer ile ortaklaşa Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech’in CEO'su ve kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD’de Boston Globe Media bünyesinde kurulan sağlık haber sitesi Stat News’ün düzenlediği bir etkinlikte konuştu.
Şahin, dünyanın, destekleyici üçüncü doz mRNA aşıları olmadan koronavirüs salgının kontrol altına alamayacağını söyledi. “Günün sonunda hedefimiz ve en önemli olan şey salgını kontrol altına almak" diyen Şahin, "Bunu da üçüncü doz destekleyici aşı olmadan gerçekleştiremeyiz. Bu benim çok sıkı savunduğum görüşüm” ifadelerini kullandı.
'AŞI OLDUKTAN 4-6 AY SONRA ANTİKOR SEVİYESİ AZALIYOR'
Antikor tartışmasına da değinen Uğur Şahin, “Aşı olduktan 4 ile 6 ay sonra antikor seviyelerinin düştüğüne dair kanıtlar var. Şunu belirtmek gerekir ki, aşı olanların Covid-19 enfeksiyonunu ağır geçirdiğini söyleyemeyiz. Fakat belli bir süre sonra aşının, ağır hastalığa karşı yarattığı korumada biraz azalma, çok ufak bir azalma olmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Şahin ayrıca, “Dolayısıyla üçüncü bir destek aşısı bağışıklığı yenilemeye, tam bağışıklık sağlamaya yardımcı olacaktır. Böylelikle kış mevsiminde aşı olanlar arasında hastalığın yayılmasını engelleyebiliriz” değerlendirmesini yaptı.
Etkinlikte açıklamalarda bulunan bir diğer isim olan Pfizer’ın aşı araştırma ve geliştirme bölümü başkanı Kathrin Jansen de, “Şu an elimizde veriler var ve ona göre Covid-19 destekleyici aşıları geliştirip test ediyoruz. Burada amaç para kazanmak değil” dedi. Jansen, yaptıkları araştırma sonuçlarını ve verileri kamuoyu ile paylaşacaklarını da duyurdu.
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