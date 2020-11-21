Prof. Dr. Valery Solovey iddia etti: Putin acil kanser ameliyatı geçirdi
Prof. Dr. Valery Solovey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in acil kanser ameliyatı geçirdiğini iddia etti. Daha önce de Putin’in Parkinson hastalığı olduğunu ve görevi bırakacağını öne sürmüştü.
Soloyev Putin’in sağlık durumuyla ilgili iddialarını sürdürmeye devam ediyor. İngiliz basınından Daily Mail’e konuşan Prof. Dr. Soloyev, Putin’in kanser olduğunu ve geçtiğimiz şubat ayında acil olarak bir ameliyat geçirdiğini savundu. İngiliz basınına konuşan ve Soloyev’in iddialarını destekleyen isimsiz bir kaynak ise ameliyatın karın bölgesinden yapıldığını söyledi.
PUTİN GÖREVİNİ KIZINA BIRAKACAK
Sözcü'nün aktardığına göre, Putin’in görevi bırakacağını ve yerine kızı Katerina Tikhonova’yı düşündüğünü belirten Soloyev, “Putin’in hastalıklarından biri nöropsikolojik diğeri kanserle ilişkili. Ben doktor değilim, bunların detaylarını paylaşmaya etik olarak hakkım yok. İkinci teşhis Parkinson’a göre daha tehlikeli. Parkinson yalnızca kamuoyu önüne çıkmayı sınırlandırıyor” dedi.
DAHA ÖNCE DE İDDİA ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde The Sun'a konuşan Prof. Dr. Valery Solovey, 68 yaşındaki Putin’in Parkinson hastalığı olduğunu ve ailesinin de baskısıyla Ocak 2021’de görevi bırakacağını öne sürmüştü. Solovey’in iddiaları Kremlin’den gelen açıklamaların ardından yalanlanmıştı.
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