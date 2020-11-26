Prof. Dr. Veysel Ulusoy’dan “Borsa İstanbul” değerlendirmesi: “Ekonomi anlayışının geldiği hüzün verici bir eşik noktası bu. YAZIK!”

26 Kasım 2020 Perşembe, 17:54

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar Yatırım Otoritesi'ne devri için şunları söyledi:

Türkiye Varlık Fonu'nun elinde bulundurduğu Borsa İstanbul hisselerinin önemli bir oranını Katar yatırım idaresine satması ekonomide gelinen eşik noktasını göstermesi bakımından önemlidir. Devlete ait birçok kuruluşu bünyesinde barındıran TVF'nun bunlardan Borsa İstanbul'daki payı da bir bakıma finansal bağımsızlığı gösteren önemli bir etkendi. Merkez Bankası rezervlerinin geldiği nokta, borç ödeme kabiliyetinin yok olduğu gerçeği ile birleşince bu satış işleminin Cumhuriyet değerlerinin yavaş yavaş elde çıkarılacağının da bir başlangıcı olacağını düşünüyorum.

Yıllardan beri süregelen kamu mallarının özelleştirme adı altında satışına bugün ise yabancılara finansal değerlerin pazarlanması yöntemiyle devam edilmektedir. Üretim bağlamında hiç bir değerin yaratılmadığı günümüzde sanki babasının mal varlığını pazarlayan evlat misali bir yaklaşımla elindeki değerleri çıkaran, satmak zorunda olan devleti görüyoruz.

Üretimi unutan, katma değer yaratmayan, slogan ile devlet yönetmeye çalışıp milyonlarca kişiyi işsiz olarak eve gönderen bir ekonomi anlayışının geldiği hüzün verici bir eşik noktası bu. YAZIK!