Prof. Dr. Çelikpala: ‘Paşinyan çekilmeye zorlanıyor’

26 Şubat 2021 Cuma, 02:00

Anladığım kadarıyla orada bir müzakere devam ediyor. Yapılmak istenen Paşinyan’ı çekilmeye ya da erken seçime zorlamak. Ama Paşinyan da bu kartı gördü ve kendi taraftarlarını sokağa çağırdı. Karabağ meselesinden sonra en önemli mesele Ermenistan’ın iç politikasıydı. Ermenistan’ın bir aciz devlete dönüşmemesi lazım. Yoksa şu andaki halinin 2-3 katı baş ağrısı haline gelir. Ne olacak göreceğiz” diye konuştu.

‘BÜYÜK BİR KAVGA VAR’

Ermenistan semalarında savaş uçakları uçtuğuna yönelik haberler üzerinden askerin sahaya inme ihtimalini yorumlayan Çelikpala, “Paşinyan, Karabağ faturasını orduya kesmeye kalktı. Ordu bunu kabullenmiyor. Muhalefet, Paşinyan’ı seçime zorluyordu. İşin içine ordu ve silah girerse başka bir süreç yaşarız” dedi. Paşinyan’ın Rusya’nın gönderdiği İskender füzelerinin geçen yıl Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında hedefleri vurmadığı yönündeki iddialarıyla ilgili konuşan Çelikpala, “İçeride ‘Bu füzeleri kim kullandırmadı’ tartışması var. Askerler ‘Azerbaycan’ın içinde bazı yerleri bu füzelerle vuracaktık’ diyordu. Paşinyan da ‘Ruslardan alındı, kalitesiz çıktı’ diyor. Büyük bir kavga var. Herkes kamuyonu yanına çekmeye çalışıyor” diye konuştu.

Bölgede askeri bir hükümetin yeniden Dağlık Karabağ’a saldırma ihtimalini de değerlendiren Çelikpala, Türk askerinin de bölgede olduğuna dikkat çekerek “Hedef Paşinyan’dan kurtulmak. Ermenistan’da dengesiz istikrarsız bir yapılanmanın sağa sola saldırmasının bedeli çok ağır olur. Buna kalkışabileceklerini sanmıyorum” dedi.