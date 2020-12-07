Prof. Kozanoğlu asgari ücreti hesapladı: 3 bin 770 lira

07 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Ülkede yaklaşık 10 milyon kişi, açlık sınırı altında, 2 bin 324 TL’lik asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Bu ay sonunda açıklanacak olan asgari ücret için görüşmeler başlarken, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu, 2021 asgari ücretinin 3 bin 770 TL olması gerektiğini hesapladı. Sol Parti için yaptığı hesaplamayı paylaşan Kozanoğlu, asgari ücret alan insanların yetersiz beslendiğine, faturalarını ödeyemediğine, çocuklarının uzaktan eğitim görmesi için gerekli donanımı sağlayamadıklarına ve “iki yakalarını bir araya getirmek için” borç batağına saplandıklarına dikkat çekti. Kozanoğlu, asgari ücrette yapılacak hakça bir artışın, ekonomiyi de canlandıracağını belirterek, şunları söyledi:

VERGİ DIŞI BIRAKILMALI

“Asgari ücretliler en temel insani gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken dar gelirli bir kesim. Bu nedenle gelirlerini hemen harcamaya dönüştürme, ekonomiyi canlandırma eğilimleri yüksek. Asgari ücretlilerin ithal malları satın alma eğilimleri de düşük. O nedenle gelir artışları cari açığı da olumsuz etkilemeyecektir. Kıt kanaat geçindikleri için dövize yönelmeleri de söz konusu değil. Ayrıca ihtiyaç kredisi kullananlar ve kredi kartı limitlerini sonuna kadar zorlayanlar çoğunlukla dar gelirliler. Asgari ücretteki hakça bir düzenleme, bu borçların ödenmesini de kolaylaştıracaktır.” Salgın sürecinde dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye’de yükseldiğine dikkat çeken Kozanoğlu, bunda artan döviz kurunun etkili olduğuna dikkat çekti.

Kozanoğlu, tüm bunlar dikkate alınarak asgari ücretin belirlenme biçiminin demokratikleştirilmesi için şu önerilerde bulundu: “Asgari ücret, vergi dışı bırakılmalı ve AGİ asgari ücretin dışında kabul edilmeli. Hesaplama yapılırken 2020 brüt asgari ücreti 2 bin 943 TL baz alınmalı. TÜİK’in son açıkladığı kasım ayı tüketici fiyatlarına göre gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı yüzde 21.08. Şu an geçerli 2021 Yeni Ekonomi Programı’nda yüzde 5.8 büyüme öngörülüyor. Asgari ücretlerin belirlenmesinde gıda fiyat artışları oranının ve büyümeden kaynaklanan refah payının eklenmesiyle asgari ücret net 3 bin 770 TL’ye yükseltilmeli. Ayrıca, salgının ikinci dalgasıyla birlikte sayılarının artması beklenen nakdi ücret desteğinden yararlananlara yapılan aylık ödeme net 2 bin 500 TL’ye çıkarılmalı.”