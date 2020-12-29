Prof. Şenol: Aşılar gümrükte uygun koşullarda beklemezse etkinliğini yitirebilir

29 Aralık 2020 Salı, 06:00

Çin’in başkenti Pekin’den Türkiye’ye gelmesi beklenen koronavirüs aşılarının gümrük faaliyetlerinin durması nedeniyle birkaç günlüğüne ertelenmesi ve aşıların gümrükte bekletilmesi “Aşılar uygun koşullarda bekliyor mu” sorusunu da gündeme getirdi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, aşıların uygun koşullarda gümrükte bekletilmesinin önemli olduğunu belirterek “İnaktif aşılar 2 ila 8 derece arasında saklanmalı. Aksi halde tıbbi atık olur. Bu aşıların da 2 ila 8 derece arasında korunuyor olduğunu umuyoruz, aksi takdirde etkisi kaybolacaktır” dedi.

Prof. Şenol, “aşı takip sistemi” denilen bir sistem ile güvenli ısı aralıklarında kalmalarının sağlandığını belirterek “Günlük iniş çıkışlar takip edilir o ısıda, uzun sürede kaldıkları tespit edilirse aşı tıbbi atık olarak kabul edilir ve atılır” diye konuştu.