Prof.Dr. Şenol'dan Ankara için kritik uyarı: "Hastalanmayın!"
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara için dikkat çeken uyarıda bulundu.
Koronavirüs vakaları yeni varyantlarla birlikte artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'de 'kırımızı il'in kalmadığını belirtse de birçok ilde yoğun bakımlardaki doluluk oranlarına dikkat çekiliyor.
Son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof.Dr. Esin Şenol Esin Davutoğlu Şenol, Ankara'daki yoğun bakım doluluk oranlarına dikkat çekti. Ankaralılara, "Yoğun bakımlar ve yataklar doludur" uyarısında bulunan Prof.Dr. Şenol, "Hastalanmayın" dedi.
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