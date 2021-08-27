Prof.Dr. Şenol'dan Ankara için kritik uyarı: "Hastalanmayın!"

27 Ağustos 2021 Cuma, 10:11

Koronavirüs vakaları yeni varyantlarla birlikte artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'de 'kırımızı il'in kalmadığını belirtse de birçok ilde yoğun bakımlardaki doluluk oranlarına dikkat çekiliyor.

Son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof.Dr. Esin Şenol Esin Davutoğlu Şenol, Ankara'daki yoğun bakım doluluk oranlarına dikkat çekti. Ankaralılara, "Yoğun bakımlar ve yataklar doludur" uyarısında bulunan Prof.Dr. Şenol, "Hastalanmayın" dedi.