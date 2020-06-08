Protesto edilen senetlere '1 günlük' düzenleme

08 Haziran 2020 Pazartesi, 16:05

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, senet bilgileri toplama ve paylaşma sürelerinde değişiklik yaptı. Alınan karara göre, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, bankalardan 15’er günlük dönemlerle toplanan ve üyelerle paylaşılan; vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresi 1 güne indirildi.

Yapılan açıklamada senet bilgilerinin, 20 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla, günlük olarak toplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına başlandığı belirtildi. Yeni uygulama ile banka ve finansal kuruluşlara; müşteri kredi değerlendirme süreçlerinde senet ödemelerine ilişkin güncel bilgilere erişim, gerçek ve tüzel kişilere; borçlu oldukları senetleri, vadesinde veya protesto olduktan sonra ödediklerinde, ödeme bilgilerinin bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından güncel olarak izleme ve değerlendirme imkanı sağlanacak.