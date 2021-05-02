Manchester United Liverpool maçına taraftar engeli! Ertelendi....
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın taraftarlarının protestoları ve güvenlik endişeleri nedeniyle MANU - Liverpool maçı ertelendi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüzlerce taraftarı, Liverpool maçı öncesinde "Avrupa Süper Ligi" adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto etti ve karşılaşma güvenlik endişeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Old Trafford Stadı'nın önünde toplanan taraftarlar, Manchester United hisselerinin çoğunluğuna sahip ABD'li Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparması yönünde talepte bulundu. Bazı taraftarların stadın içine ve sahaya girmesi, gerginliğin gittikçe yükselmesinin üzerine Premier Lig yönetimi erteleme kararı aldı.
Karşılaşmanın hangi tarihe ertelendiğiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Manchester United'ın sahiplerinden iş insanı Joel Glazer'in, Avrupa Süper Ligi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi planlanıyordu.
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