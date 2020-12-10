PSG Başkanı Nasır el-Halifi’den Webo’ya özel forma
Paris Saint Germain Başkanı Nasır el-Halifi, 4. hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya özel forma hediye etti.
Paris Saint Germain Başkanı Nasır el-Halifi, 4. hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya özel forma hediye etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir müsabakasında 4. hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu. Bu olayın yaşanmasından sonra dünyanın her yerinden Webo’ya destekler geldi. Bir destek de PSG Başkanı Nasır el-Halifi tarafından geldi. Başkan Nasır el-Halifi, dün dördüncü hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Webo’ya, özel forma hediye etti.
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