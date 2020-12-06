PSG, İspanyol Rodriguez'in sözleşmesini feshetti
Fransız ekibi PSG, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'in sözleşmesini iptal etti.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol oyuncu Jese Rodriguez ile yollarını ayırdı.
PSG Kulübü, 27 yaşındaki hücum oyuncusu Jese Rodriguez'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Jese, 2016'da İspanya ekibi Real Madrid'den 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu PSG'de beklentileri karşılayamamıştı.
İspanya'nın Las Palmas, Real Betis, İngiltere'nin Stoke City ve son olarak Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarına kiralanan Jese, sezon başında PSG'ye dönmüştü.
Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Jese, PSG kariyerinde 18 maça çıkmış, 2 gol kaydetmişti.
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