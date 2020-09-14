PSG-Marsilya maçında kavga ırkçılık söyleminden çıkmış!

14 Eylül 2020 Pazartesi, 13:55

Brezilyalı yıldız Neymar, PSG'nin Marsilya'ya 1-0 yenildiği ve kırmızı kart gördüğü karşılaşmada, rakip takım oyuncusu Alvaro Gonzalez'in kendisine ırkçı ifadeler kullandığını belirtti!

PSG-Marsilya maçında tam 17 kart çıkmış, 5 oyuncu atılmıştı.

VAR'dan rakibinin sözlerinin ortaya çıkarılmasını isteyen Neymar, ayrıca sinirini maçtan sonra alamayıp Twitter'dan büyük tepki gösterdi.

Fransa Ligue 1’de Marsilya’nın deplasmanda PSG’yi 1-0 yendiği maç, iki takımın arasındaki unutulmaz maçlar arasına kötü şöhretiyle girecek. 90+7’de Lyvin Kurzawa ve Jordan Amavi’nin kavgasıyla başlayan olayların ardından Neymar, Marsilya’nın savunmacısı Alvaro Gonzalez’in kendisine ırkçı sözler söylediğini belirtti.

Brezilyalı yıldızın kırmızı kart gördükten maçın yardımcı hakemine “Irkçılık yapıyor” dediği TV yayınına yansıdı.

“YÜZÜNE VURMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM”

Karşılaşmanın ardından siniri geçmeyen Neymar, Twitter hesabından tepki göstermeye devam etti. “Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak oldu” diye Brezilyalı yıldız, “VAR’ın hareketimi görmesi çok kolay! Bana ‘Maymun o… ç…’ diyen kişinin de suratını görmek istiyorum” şeklinde tweet attı.

ALVARO GONZALEZ YALANLADI

Neymar’ın kendisini ırkçılıkla suçladığı Marsilya oyuncusu Alvaro Gonzalez, galibiyet sonrasında uçağa binmeden takım arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı.

Irkçılık iddasını reddeden İspanyol stoper, “Temiz bir maçtı. Bazen kaybetmeyi öğrenmen gerekir. İnanılmaz 3 puan” diyerek Neymar’a gönderme yaptı