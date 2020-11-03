PSG'de Mbappe sakatlığı nedeniyle Leipzig maçında yer alamayacak
PSG Kulübü, Fransız futbolcu Mbappe'nin uyluk adalesindeki sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Leipzig ile deplasmanda yapılacak maçın kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.
Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sakatlığı sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
PSG Kulübü, Fransız futbolcu Mbappe'nin uyluk adalesindeki sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Leipzig ile deplasmanda yapılacak maçın kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.
Mbappe'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili durumun daha sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol atan Mbappe, Fransa liginde oynanan Nantes karşılaşmasında sakatlanmış ve oyundan alınmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'nda mücadele eden PSG'de Mbappe'nin yanı sıra Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti ve Julian Draxler'in de sakatlıkları bulunuyor.
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