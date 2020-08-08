PSG'de şok sakatlık ayağı kırıldı

Tomas Tuchel’in sol ayak kemiğinde bir kırık meydana geldiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:27
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Fransa şampiyonu Paris Saint Germain (PSG), dün gerçekleştirdiği idmanında teknik direktör Tuchel’in sakatlandığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada Tomas Tuchel’in sol ayak kemiğinde bir kırık meydana geldiği belirtildi.





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