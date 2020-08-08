PSG'de şok sakatlık ayağı kırıldı
Tomas Tuchel’in sol ayak kemiğinde bir kırık meydana geldiği belirtildi.
Fransa şampiyonu Paris Saint Germain (PSG), dün gerçekleştirdiği idmanında teknik direktör Tuchel’in sakatlandığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada Tomas Tuchel’in sol ayak kemiğinde bir kırık meydana geldiği belirtildi.
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