PSG’de Tuchel dönemi sona erdi

24 Aralık 2020 Perşembe, 14:38

Bild’de yer alan haberde, Alman teknik adam Thomas Tuchel’in takımdan ayrıldığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi. Tuchel’in yerine ise Mauricio Pochettino’nun ya da Massimiliano Allegri’nin getirileceği ifade edildi. Ligde topladığı 35 puanla 3.sırada yer alan Paris Saint Germain dün oynanan maçta Strasbourg’u evinde 4-0 mağlup etmişti. 2018’de Unai Emery’nin yerine göreve getirilen Thomas Tuchel, Paris ekibiyle 2 lig şampiyonluğu, 1 Fransa Kupası ve 2 Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon ise Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar yükselme başarısı gösteren Paris Saint Germain, finalde Bayern Munih’e kaybetmişti. Son dönemde takımın performansından dolayı Neymar ve Kylian Mbappe ile sorunlar yaşadığı iddia edilen Tuchel’in istifa kararını dün oynanan maçtan sonra aldığı kaydedildi.

