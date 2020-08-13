PSG'nin Neymar ve Mbappe kararı!

13 Ağustos 2020 Perşembe, 15:07

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’de (PSG) gelecekleri merak konusu olan Neymar ve Kylian Mbappe’nin adı, Avrupa’nın dev kulüpleri ile anılıyordu. Neymar’ın Barcelona’ya döneceği, Mbappe’nin ise Real Madrid’in radarında olduğu şeklinde haberler son noktayı, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi koydu.

Neymar ve Mbappe’nin takımdan ayrılmaya niyetleri olmadığını, kendilerinin de iki yıldızı satmayı düşünmediklerini belirten Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi’nde PSG’nin son dakikalarda bulduğu gollerle galip geldiği Atalanta maçının ardından RMC Sport’a yaptığı açıklamada “Neymar ve Mbappe, dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer alıyor. İkisi de takımda kalacak. PSG’den ne şimdi ne de gelecekte kesinlikle ayrılmayacaklar” ifadelerini kullandı.

Takımının Atalanta’yı yenerek Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final’e yükselmesini de değerlendiren Nasser Al-Khelaifi “Futbolcuların yenik duruma düştükten sonra verdikleri reaksiyondan çok memnunum. Herkes PSG’nin Şampiyonlar Ligi için hazır olmadığını düşünüyordu. Ama futbolcular, bunun tersini kanıtladılar. Şu anda finali düşünmüyoruz. Önce yarı finale yükselmeyi hedefliyoruz. Maç maç ilerlemek önemli” dedi.



