PSG'nin zirve takibi devam ediyor!

Fransa Ligue 1'de 32. hafta mücadelesinde PSG, deplasmanda Strasbourg'u 4-1 mağlup etti ve 1 maç aradan sonra kazandı.

AA
10 Nisan 2021 Cumartesi, 20:01
PSG'nin zirve takibi devam ediyor!
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Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), Strasbourg'u 4-1 mağlup etti.

Ligue 1'in 32. haftasında PSG, Strasbourg deplasmanındaydı.

Son şampiyonun gollerini 16. dakika Kylian Mbappe, 27. dakikada Pablo Sarabia, 45. dakikada Moise Kean ve 71. dakikada Leandro Paredes attı. Ev sahibi Strasbourg'un golü ise 63. dakikada Dion Sahi'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran PSG, lider Lille'in 3 puan arkasında ikinci sıradaki yerini korudu.


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