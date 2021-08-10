Lionel Messi'nin PSG'deki ilk görüntüleri sızdı

10 Ağustos 2021 Salı, 23:02

16 yıldır formasını giydiği Katalan ekibi Barcelona'dan ayrılan ve geçtiğimiz saatlerde Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalamak için Paris'e gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin, kulübün stadyumunda yapılan tanıtım çekimlerindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Sızan görüntülerde, 34 yaşındaki futbolcunun Parc des Princes stadyumunda top sektirdiği ve üzerinde 30 numaralı formanın olduğu görüldü.

Akşam saatlerinde Le Bourget Havalimanı'nda çok sayıda taraftar tarafından karşılanan Messi, sağlık kontrollerinden geçmiş, daha sonra kaldığı otelin balkonundan taraftarları selamlamıştı.

Messi'nin, Türkiye saati ile yarın 12.00'de yapılacak olan basın toplantısında sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sızan görüntüler şu şekilde: