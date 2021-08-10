Lionel Messi'nin PSG'deki ilk görüntüleri sızdı
2005 yılından beri formasını Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain ile anlaşan Lionel Messi'nin, yeni kulübünün formasıyla sahaya çıktığı görüntüler sızdı.
16 yıldır formasını giydiği Katalan ekibi Barcelona'dan ayrılan ve geçtiğimiz saatlerde Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalamak için Paris'e gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin, kulübün stadyumunda yapılan tanıtım çekimlerindeki görüntüleri ortaya çıktı.
Sızan görüntülerde, 34 yaşındaki futbolcunun Parc des Princes stadyumunda top sektirdiği ve üzerinde 30 numaralı formanın olduğu görüldü.
Akşam saatlerinde Le Bourget Havalimanı'nda çok sayıda taraftar tarafından karşılanan Messi, sağlık kontrollerinden geçmiş, daha sonra kaldığı otelin balkonundan taraftarları selamlamıştı.
Messi'nin, Türkiye saati ile yarın 12.00'de yapılacak olan basın toplantısında sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sızan görüntüler şu şekilde:
Messi y su primera vez en el Parque de los Príncipes con la del PSG. Acaba de llegar y ya es el nuevo Rey pic.twitter.com/3OjhxyjdDD— Diario Olé (@DiarioOle) August 10, 2021
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