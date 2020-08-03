Psikiyatri Uzmanı doktor, koronavirüsten yaşamını yitirdi
TTB, yaptığı açıklada Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevli 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Türk Tabibleri Birliği, bir doktorun daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Acı haberi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bildiren TTB, genç doktor için baş sağlığı diledi.
35 yaşındaki Psikiyatri Uzmanı Drç Mustafa Özlü, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevliyken koronavirüse yakalanarak yaşamını yitidi.
TTB'nin yaptığı açıklama ise şöyle:
"Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
Genç Meslektaşımızın acı kaybı nedeniyle Ailesine ve Sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz."
Video Haberler
- Terör örgütü Taliban bayrağı Ayasofya’da açıldı
- HaberTürk canlı yayınında yine ses şaşkınlığı
- Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada
- İstiklal'de endişe verici görüntüler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi