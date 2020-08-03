Psikiyatri Uzmanı doktor, koronavirüsten yaşamını yitirdi

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 23:54

Türk Tabibleri Birliği, bir doktorun daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Acı haberi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bildiren TTB, genç doktor için baş sağlığı diledi.

35 yaşındaki Psikiyatri Uzmanı Drç Mustafa Özlü, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevliyken koronavirüse yakalanarak yaşamını yitidi.

TTB'nin yaptığı açıklama ise şöyle:

"Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Genç Meslektaşımızın acı kaybı nedeniyle Ailesine ve Sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz."