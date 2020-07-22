PTT emekçileri Ankara'ya yürüyor

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:17

Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber- Sen) Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sendika Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Yaşar Polat, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamuda başlayan uzaktan ve dönüşümlü çalışmadan PTT emekçilerinin kapsam dışı bırakıldığını vurgulayarak, “PTT çalışanları 1840 yılından beri savaş zamanında dahi görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Pandemi süreci boyunca da vefakâr ve fedakârca kamu hizmeti üretmeye devam etmiştir. Ancak PTT yönetimi pandemi süreci boyunca kamu hizmeti yürütmek amacının dışına çıkarak özel şirket mantığıyla ticari faaliyet yürütmüş ve yürütmeye de devam etmiştir” diye konuştu.

İTİRAZ EDEN ÇALIŞANLARA MOBBİNG UYGULANMIŞ

Özel kargo dağıtımlarını bile PTT emekçilerinin yaptığına dikkat çeken Polat, “Dağıtıcı arkadaşlarımız çuvallarla yüzlerce gönderi dağıtmak zorunda bırakılmış, itiraz eden çalışanlara mobbing uygulanmış sürgünle tehdit edilmiş hatta birçok arkadaşımız sürgün edilmiştir” dedi.

27 TEMMUZ GÜNÜ YÜRÜYÜŞ BAŞLAYACAK

‘Sürgün’ edilen PTT emekçileri için Haber- Sen, 27 Temmuz günü Giresun, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’den Ankara’ya yürüyüş başlatacak. Ankara güzergahında geçilen illerin PTT müdürlükleri önünde basın açıklaması yapılacak. 29 Temmuz günü Ankara’da PTT Genel Müdürlüğü önünde yapılacak açıklamanın ardından oturma eylemi gerçekleştirilecek.

PTT EMEKÇİLERİNİN DİLEKÇELERİ CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLDİ

Sendika ayrıca PTT emekçilerinin taleplerinin yer aldığı dilekçeleri topladı ve Cumhurbaşkanlığına iletilmek üzere gönderildi. Dilekçelerde şu talepler yer aldı: “Taşeron ve İHS’li çalışma biçimi kaldırılarak; güvenceli iş, güvenli bir gelecek amacıyla ve iş barışının bozulmaması için tüm çalışanlara ayrım yapılmaksızın kadro, 55 yaşından sonra resen emekliliğe sevk edilen dağıtıcılara yıpranma haklarının verilmeli. 4 yıllık fakülte mezunu olan dağıtıcıların ayrım gözetilmeksizin memurluğa atanmasının ve üst düzey yöneticilere yapılan skala ayarlamasının ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara da yapılmalı. Tüm PTT çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmeli. 50’nin üzerinde çalışanı olan işyerlerinde kreş açılmasını ve daha küçük işyerlerinde bundan yararlanamayan tüm çalışanlar için kreş yardımı yapılmalı.”