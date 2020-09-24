PTT’den tarihi masanın kaldırılmasına ilişkin açıklama: “Restorasyon var”

24 Eylül 2020 Perşembe, 16:26

İstanbul Sirkeci’de yer alan Tarihi Büyük Postane olarak bilinen binada uzun süredir restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Binada bulunan tarihi ve kültürel değere sahip mektup yazma masasını yeni hizmet binasında göremeyen yurttaşlar ‘masanın nerede olduğu’ sorusunu tekrar sosyal medya üzerinden PTT’ye yöneltti. Yeniden tartışmaya açılan konu üzerine PTT Genel Müdürlüğü twitter üzerinden bir bilgilendirme yayınladı.

Yoğun tepki sonrası PTT açıklamasında “Sirkeci Büyük Postane’deki masamız restorasyon nedeniyle geçici bir süreliğine kaldırılmıştır. Bu değerli esere duyduğunuz ilgiye ve hassasiyetinize teşekkür ederiz. Endişelenmeyin, masamız gayet iyi durumda. Restorasyon bittiğinde postanemizi ve masayı ziyaret edebilirsiniz” denildi.

Cumhuriyet’in PTT Değerli Kağıtlar Müdürlüğü’ne yöneltmiş olduğu “Tarihi masa şu anda restorasyon gören binadaki PTT müzesinde mi muhafaza ediliyor sorusuna”, “Konuya ilişkin açıklama internet üzerinden verilmiştir. Biz masanın nerede olduğunu biliyoruz. Durumu gayet iyi. Müzede tıp ki o masa gibi birçok tarihi eşya yer alıyor onlara da herhangi bir şey olmadı. Bu konuda bilgi paylaşma yetkisine sahip değiliz” yanıtı verildi.

2017 YILINDA GÜNDEME GETİRİLMİŞTİ

Bina restorasyon çalışmalarından önce masanın kaldırılması yurttaşların tepkisine yol açmış eski ve yeni görüntüleri paylaşılmıştı. Üç yıl önce PTT açıklamasında "Kültürel ve tarihi değer taşıyan mobilyalarımızın zedelenmemesi adına hazırlanan replikalar en yakın zamanda kullanımınıza sunulacaktır. Sirkeci Büyük Postane'nin ülkemiz ve kurumumuz için önemli bir miras olduğunu ve bu değeri korumak adına çalıştığımızı belirtiriz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Sirkeci Büyük Postane bizim için önemli bir miras olup bu değeri korumak adına çalıştığımızı belirtiriz" ifadelerine yer verilmişti.