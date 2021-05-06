PTT, hayali evrak vurgununda 6 milyon dolarlık tazminatı da farklı faturayla ödedi

06 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Hayali evrak vurgunu işinde zarar rekoru kıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ’nin sözleşme feshinden dolayı taahhüt ettiği 6 milyon dolar tazminatı ödediği ortaya çıktı. PTT ile iştirakinin söz konusu iş kapsamında 2019 ve 2020 yıllarında yandaş iki şirkete toplam 201 milyon 435 bin 915 lira para aktardığını anımsatan TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, PTT’nin iştiraklerine yaptığı ödeme listesine dikkat çekti. Yavuzyılmaz, “Yüzde yüz soygun garantili PTT sözleşmesi. Bir yanda vatandaş ekonomik krizin altında ezilirken, diğer yanda PTT yüz milyonlarca liralık peşkeşiyle yandaşları zengin etmeye, kul hakkı yemeye devam ediyor” dedi.

Yavuzyılmaz, PTT Bilgi Teknolojileri AŞ’nin 2018’de hayata geçirdiği, “dijital, arşiv, dönüşüm ve kâğıtsız ofis projesi”nde skandallar zincirini tespit etmişti. Süreç, Sayıştay’ın denetim raporuna da yansımıştı. Buna göre PTT, 2018 yılında dijital dönüşüm için iştirak şirketi ile sözleşme imzalamış ve 5 yıl boyunca yıllık 300 milyon adet evrakın işleme alınacağını taahhüt etmişti. Şirket ise işi ikiye bölmüş. PTT’yle sözleşmeyi imzaladıktan bir hafta sonra bir şirketle, yaklaşık bir ay sonra ise ikinci şirketle sözleşme yaparak işi devretmişti. İki sözleşme kapsamında da şirketlere 5 yıl boyunca asgari 400 milyon adet olmak üzere toplam 2 milyar adet evrakın işleme alınacağı taahhüt edilmişti. Sayıştay raporunda, PTT’nin 300 milyon adet evrakın işleme alınacağını iştirak şirketine taahhüt etmesine rağmen iştirak şirketin alt yüklenicilere 400 milyon adet evrakı işleme alacağını taaahüt ettiğine dikkat çekmişti. Raporda, PTT ile iştiraki arasında imzalanan sözleşmede PTT’den kaynaklı bir fesih durumunda 3 milyon dolar ödeme yükümlülüğü bulunurken iştirak şirketinin alt yüklenicilere tazminat tutarını 6 milyon dolar olarak belirlediğine işaret edilmişti. Sayıştay proje sürecine ilişkin PTT’den olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmasını istedi. PTT Yönetim Kurulu, sözleşmelerin iptal edildiğini açıklamıştı. Yavuzyılmaz söz konusu işteki usülsuzlüklerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

‘HORTUM BAĞLADILAR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun geçen aylarda süreçle ilgili Yavuzyılmaz’ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta “29 Nisan 2020 tarihi itibarıyla PTT ve PTT Bilgi Teknolojileri AŞ’nin karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir borç veya alacağının kalmadığı hususunda mutabakat anlaşması imzalandığı” belirtilmişti. Bu sürecin ardından merak edilen 6 milyon dolar tazminat taahhüdünün akıbeti belli oldu. Yavuzyılmaz’ın paylaştığı bilgilere göre mutabakat sağlanmasına karşın PTT Bilgi Teknolojileri, bu tarihten sonra PTT’ye 6 fatura daha kesiyor. 29 Temmuz 2020’de kesilen son faturanın bedeli olan 42 milyon 164 bin 400 lira, o günkü kurla 6 milyon dolarlık tazminat tutarına denk geliyor. Gazetemize süreci anlatan Yavuzyılmaz, “Ancak fatura açıklamasına tazminat tutarı yazmayıp kayıtlara dijital arşiv hakediş bedeli olarak geçiriyorlar. Böylece adeta paravan şirket gibi hareket eden PTT Bilgi Teknoloji’nin hayali işler karşılığı fatura alıp fatura kesmesiyle, PTT’nin kasası ve yandaş şirketler arasına bir hortum bağlanmış oluyor. Ayrıca PTT, PTT Bilgi Teknolojileri, yandaş şirketler, hayali işe konu olan evraklar bile Türkiye’dedir. O zaman tazminat hükmü neden Amerikan Doları’dır? Sözde yerlilik ve millilik nutukları atan AK Partili bürokratların Amerikan Doları olarak belirlediği tazminat hükmü ticaretin doğasına aykırıdır” dedi.