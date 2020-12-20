Pudovkin’den film çekme sanatı

Film Çekme Sanatı ve Sinemada Oyunculuk, Sovyet sinemasının altın çağının “müthiş çocukları”ndan Vsevolod Pudovkin’in, sessiz sinemadan sesli sinemaya, oyuncu eğitiminden montaj teorisine film evreninin her veçhesine dair temel görüşlerini yansıtan bir çalışma.

Cumhuriyet Kitap Eki
20 Aralık 2020 Pazar, 14:40
Abone Ol google-news

Vsevolod Pudovkin 1920’lerde sessiz sinemanın "altın çağı"nda Sovyet film yönetmenlerinin klasik üçlüsünden biriydi. Batı’da onun ismi, çağının sinemasında en büyük yenilikçilerden biri olarak Sergey Eisenstein ile Dziga Vertov’un isimleriyle birlikte anılıyordu. Film Çekme Sanatı ve Sinemada Oyunculuk, Sovyet sinemasının altın çağının “müthiş çocukları”ndan biri olan Vsevolod Pudovkin’in, sessiz sinemadan sesli sinemaya, oyuncu eğitiminden montaj teorisine film evreninin her veçhesine dair temel görüşlerini yansıtan bir çalışma.

Film Çekme Sanatı ve Sinemada Oyunculuk / Vsevolod Pudovkin / Çeviren: Osman Akınhay / Agora Kitaplığı / 328 s.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler