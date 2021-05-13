Pulitzer ödüllü gazetecinin kitabından: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı
ABD’de Pulitzer ödüllü gazeteci Carol Leonnig ’in kitabı gelecek hafta çıkacak. Leonnig kitabında, Donald Trump ’ın başkanlığı döneminde ailesinden iki kadının kendilerini koruyan ajanlarla ilişki yaşadığını iddia etti.
ABD’de Pulitzer ödüllü gazeteci Carol Leonnig ’in kitabı gelecek hafta çıkacak. Leonnig kitabında, Donald Trump’ın 2017-2021 arasındaki başkanlığı döneminde ailesinden iki kadının kendilerini koruyan ajanlarla ilişki yaşadığını iddia etti.
Kitaba göre, eski başkanın oğlu Donald Trump Jr’dan 2018’de boşanan Vanessa Trump , aileyi koruyan ajanlardan biriyle ilişkideydi.
Leonnig, söz konusu ajanın o sırada Vanessa Trump’ın resmi koruyucusu olmadığı için disiplin cezasına çarptırılmadığını söyledi.
ABD’de Pulitzer ödüllü gazeteci Carol Leonnig ’in kitabı gelecek hafta çıkacak. Leonnig kitabında, Donald Trump’ın 2017-2021 arasındaki başkanlığı döneminde ailesinden iki kadının kendilerini koruyan ajanlarla ilişki yaşadığını iddia etti.
Kitaba göre, eski başkanın oğlu Donald Trump Jr’dan 2018’de boşanan Vanessa Trump , aileyi koruyan ajanlardan biriyle ilişkideydi.
Leonnig, söz konusu ajanın o sırada Vanessa Trump’ın resmi koruyucusu olmadığı için disiplin cezasına çarptırılmadığını söyledi.
NTV’nin haberine göre; Leonnig, Trump’ın kızlarından Tiffany Trump ’ın da erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra bir gizli servis ajanıyla sıradışı bir şekilde yalnız kalmaya başladığını yazdı.
Kitapta “ Gizli servis şefleri, Tiffany’nin uzun, esmer ve yakışıklı ajana ne kadar yaklaştığı konusunda çok endişelendi ” ifadesine yer verildi.
İFADELERİNE BAŞVURULDU
Yazar, ajanların korudukları kişilerle gönül ilişkileri kurmalarının, bu tür duyguların görevlerini gölgeleyebileceği endişesiyle yasaklandığını hatırlatırken şu satırları kaleme aldı: ” İlişkiden kaygılanan yetkililer, Tiffany ile ajanın ifadelerine başvurdu. Ajan bu sırada görevinden uzaklaştırıldı. Tiffany Trump ile söz konusu yakışıklı ajan ifadelerinde aralarında istenmeyen bir şey olmadığını, koruma görevinin doğası gereği birlikte vakit geçirdiklerini öne sürdü. Bu savunmanın ardından ajan tekrar Tiffany Trump’ı koruma görevine atandı .”
Leonnig, eski başkan Trump’ın gizli servis personellerinin kızı ve geliniyle ilişki yaşadığını bilip bilmediğinin net olmadığını da aktardı.
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