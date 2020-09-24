Putin 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi
Rus yazar Sergey Komkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne adaylığı için Nobel Komitesi’ne başvuru yaptı.
Rus yazar Sergey Komkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne adaylığı için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Yazar Komkov gerçekleştirdiği basın toplantısında Nobel Komitesi’ne konuyla ilgili teklif gönderdiğini duyurarak, "Doküman 9 Eylül’de gönderildi ve 10 Eylül’de Oslo’daki Nobel Komitesine ulaştı" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov Putin’in 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesinin iyi olacağını, ancak başarısızlığın kesinlikle sorun olarak görülmeyeceğini belirtti. Peskov, "Bu ödül için kesinlikle farklı kişilerin aday gösterildiğini biliyorsunuz. Bunlar, ilgili teklifleri öne sürenlerin girişimleridir, bu durumda Rus yazarın. Adayları değerlendirmenin belirli bir prosedürü vardır. Böyle bir karar verilirse harika olacak, değilse sorun olmayacak. Başka bir şey söylemek zor" dedi.
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Putin, 2014 için de Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti.
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