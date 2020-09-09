Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
ABD Başkanı Donald Trump, Norveçli milliyetçi muhafazakar politikacı Christian Tybring-Gjedde tarafından 2020 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.
Daha önce başörtüsünü Ku Klux Klan ve Nazi kıyafetlerine benzeterek tartışmalara neden olan Norveç İlerleme Partisi'nin (FrP) üst düzey yöneticilerinden Christian Tybring-Gjedde, bu defa da ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstererek yeni bir tartışmaya yol açtı.
Londra merkezli Metro'nun haberine göre Tybring-Gjedde, Trump'ın adaylığını, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan barış anlaşmasına dayandırdı. Tybring-Gjedde adaylık öneri mektubunda, "Diğer Ortadoğu ülkelerinin BAE'nin izinden gitmesi beklendiği gibi, bu anlaşma Ortadoğu'yu bir işbirliği ve refah bölgesine dönüştürecek, oyun değiştirici bir anlaşma olabilir" dedi.
Tybring-Gjedde ayrıca, Trump'ın Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir sınır anlaşmazlığı ve Kuzey ve Güney Kore arasındaki çatışmalarda oynadığı arabulucu rolün de önerisini desteklediğini belirtti.
YÜZLERCE ADAY VAR
Deutsche Welle'nin haberine göre Trump, 2019 yılında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından "ödülü aslında kendisinin hak ettiğini" ima etmişti. Trump, ülkede barışı sağlamanın da kendi elinde olduğunu iddia etmiş ve Ahmed'i resmen tebrik etmemişti.
Trump'ın selefi Barack Obama, 2009'da uluslararası ödülü almaya hak kazanmıştı.
2020 Nobel Barış Ödülü'ne bugüne kadarki en yüksek rakam olarak 300'den fazla kişi ve kuruluş aday gösterildi. Kazanan bu yıl Ekim ayında açıklanacak.
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