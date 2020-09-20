Putin: ABD yüzünden hipersonik silah geliştirmek zorunda kaldık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Anti-Balistik Füze Anlaşması’ndan çıkmasının ardından Rusya’nın hipersonik silah geliştirmek zorunda kaldığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NPO Maşinostroyeniya Füze Tasarım Bürosu Fahri Genel Müdürü Gerbert Yefremov’la video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Putin görüşmede, “ABD’nin 2002’de Anti-Balistik Füze Anlaşması’ndan çekilmesi, Rusya’yı hipersonik silah geliştirmeye başlamak zorunda bıraktı. ABD’nin, gelecekte tüm nükleer potansiyelimizi sıfırlayabilecek, etkisiz hale getirebilecek stratejik füze savunma sistemi konuşlandırmasına yanıt olarak bu silahı geliştirmek zorundaydık” dedi.
Putin, Rusya’nın 2001’den "Hipersonik silahların geliştirilmesini önlemeye yönelik anlaşmalara varmak için her türlü çabayı gösterdiğini, ancak bir yanıt alamadığını" söyledi. Sputnik’te yer alan habere göre, ‘Bizi tehdit ettikleri, bizim de elimizde karşılık verebileceğimiz hiçbir şeyin bulunmadığı anlar oldu’ diyen Putin, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Şimdi Rusya’nın modern tarihinde ilk kez dayanıklılık, güç, hız ve en önemlisi hassasiyet bakımından geçmişteki ve bugün var olan tüm silahlardan katbekat daha üstün, en modern silahlara sahibiz. Bugün kimsenin elinde böyle silahlar yok.”
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