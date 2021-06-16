Putin-Biden zirvesi öncesi Rusya'dan açıklama: İletişimimiz SSCB döneminden de kötü

16 Haziran 2021 Çarşamba, 12:54

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapacağı kritik görüşme öncesinde açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, iki ülke arasındaki iletişimin SSCB döneminden de kötü olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Peskov, "Sovyet döneminde bile iletişim ve diyalog eksikliği bu kadar ciddi düzeyde değildi. Şimdi bu eksiklik dünya çapında büyüyen bölgesel çelişkilerle aynı döneme denk geliyor" dedi. Rus yetkili, dünyada bölgesel çatışma, silahsızlanma sorunları ve stratejik istikrarın risk altında olduğunu kaydetti.

Biden ve Putin'in ikili zirvesi öncesinde beklentiler düşük

İklim değişikliğinin de önemli bir sorun olduğunu belirten Peskov, "İki süper güç olan Rusya ve ABD, tüm insanlığın yararı için bu konuyu konuşmuyorsa kim konuşacak. Ama konuşmuyoruz ve bu iletişimin en düşük seviyede olması kötü bir durum" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİLER GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Rusya lideri Putin, Biden'la görüşmesi öncesinde, Amerikan NBC televizyonuna verdiği röportajda ABD'yle ilişkilerin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu söylemişti. Biden da Putin'in bu konuda haklı olduğunu ve Rus liderin uluslararası normlara çoğunlukla bağlı olmadığını belirtmişti.

Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk defa Putin'le yüz yüze görüşecek olan ABD Başkanı'nın martta Putin'i ülkesindeki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlayarak Rus liderin "bir katil" olduğuna inandığını ifade etmesi gerilimi artırmıştı. Bu açıklama sonrasında Rusya, Washington'daki büyükelçisini geri çağırmış. ABD de nisanda aynı adımı atmıştı.

İki ülke arasındaki gergin ilişkilerin en üst düzeyde dile getirildiği dönemde gerçekleşecek bugünkü Putin-Biden zirvesi uzun süredir merakla bekleniyor. İki ülke arasındaki son zirvede, Putin önceki ABD Başkanı Donald Trump'la Temmuz 2018'de Helsinki'de bir araya gelmişti.

UKRAYNA, SURİYE, NÜKLEER SİLAHLAR, SİBER SALDIRILAR

Independent Türkçe servisinde yer alan habere göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek görüşmenin 4-5 saat sürmesi bekleniyor. İki ülkenin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Antony Blinken'ın da yer alacağı görüşmenin heyetlerdeki sınırlı sayıda üyenin katılımıyla başlayacağı, sonra da genişletilmiş katılımla devam edeceği kaydedildi. İki liderin baş başa görüşme yapabileceği de belirtildi. Putin ve Biden, görüşme sonrasında ayrı basın açıklamaları yapacak.

Görüşmede Rusya'nın ABD'deki balşkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası, hapisteki Rus muhalif Aleksey Navalni'nin durumu, Suriye, Ukrayna, nükleer silahlar, insan hakları, tutuklular ve büyükelçilerin yeniden atanması gibi konuların ele alınması bekleniyor. Zirvede Biden'ın, Rusya'nın ABD'yi hedef alan siber saldırılar düzenlediği iddialarını gündeme getirebileceği de belirtiliyor.

Üst düzey bir ABD’li yetkili, dün "Başkan görüşmede, SolarWinds meselesinde olduğu gibi önemli düzeyde siber faaliyet görürsek yanıt vereceğimizi açıkça ortaya koyacak" dedi. ABD, aralıkta SolarWinds yazılımına yerleştirilen kötü amaçlı kodlarla çok sayıda kurumun bilgisayar sistemlerine düzenlenen saldırıların ardından, saldırılardan sorumlu tuttuğu Rusya’ya yönelik bir dizi yaptırımı uygulamaya koymuştu.

Zirveye ev sahipliği yapan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, görüşmenin sadece iki ülke arasındaki ilişkiler için değil tüm dünya için "umut verici bir işaret" olduğunu söyledi.

CNN: BİDEN İÇİN BİR SINAV

CNN International, bugünkü görüşmenin Biden'ın dünya sahnesinde onlarca yıldır sahip olduğu deneyim açısından bir sınav ve diplomatik yetenekleri açısından bir gösterge olacağını yazdı. Kevin Liptak ve Phil Mattingly imzalı yazıda, Biden'ın görüşme öncesinde G-7 zirvesinde Batılı müttefiklerinin desteğini arkasına aldığı hatırlatıldı.

Yazıda, görüşmenin ABD açısından başarılı geçeceğine dair şüpheler olduğu, en kötü ihtimalle görüşmenin Putin'in itibarını artırabileceği kaydedildi. Ayrıca ABD'li yetkililerin zirveden somut bir sonuç elde edileceğine dair beklentinin düşük olduğu yönündeki açıklamalarına da değinildi.