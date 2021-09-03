Putin, çocukluk hayalini açıkladı: Ben bile şaşırıyorum
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocukluğundan beri istihbarat ajanı olmak istediğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta başında yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle ülkenin doğusundaki Vladivostok şehrinde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Rus lider Putin'e çocukluk hayali de soruldu.
Putin, "Çoğu erkek gibi önce pilot, denizci olmak istedim ama sonra istihbarat ajanı olmak istedim; istediğim şey buydu. Sonra tüm hayatımı buna ulaşmak için yönlendirdim. Bazen ben bile nasıl gerçekleştiğine şaşırıyorum. 'Ben istihbaratçı olmak' istiyorum demek ve sonra da seni istihbarata almaları zor bir iş. Gerçeküstü görünüyor ama bir şekilde oldu" dedi.
"KENDİMİ BAŞARMIŞ SAYIYORUM"
İstihbarat servisinde çalışanların asıl amacının vatana hizmet olduğunu söyleyen Putin, "Oradaki insanların gerektiğinde kendilerinden ne kadar çok feda ettiklerini gördüm. Benim de amacım vatana hizmet etmekti ve bugün de tam da bununla uğraşıyorum. Kendimi de bu anlamda hayalini kurduğum şeye ulaşmayı başarmış sayıyorum" diye konuştu.
Video Haberler
- Sosyal medyada beğeni toplayan görüntüler
- 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! 'Amca' deyip elini öpmüş
- Hatalı sollama yaparken kazaya sebep oluyordu
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
En Çok Okunan Haberler
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- Şensoy'un cenazesine damga vuran sözler
- İşte 3. dozun koruma oranı
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Milyar dolarlık rant projesi hayata geçiyor!
- Çanakkale’de CHP’ye saldırı girişimi
- Yardım feryatlarıyla dalga geçti!
- Bakan Koca'dan kritik 'aktif vaka' açıklaması
- Emekli ve memur maaşları eridi
- BBP'den AKP ve MHP'nin seçim barajı uzlaşmasına itiraz