Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın yüzüne telefonu kapattı!

05 Ekim 2020 Pazartesi, 16:43

Rusya Devlet Televizyonu tarafından paylaşılan görüntülerde, gazetecilerin gözü önünde Paşinyan'ın telefonunu açan Putin, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" dedikten sonra telefonu kapattı.

PESKOV: PUTİN GEREKLİ GÖRÜLÜRSE MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞECEKTİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli görülmesi halinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dağlık Karabağ'daki durumu konuşabileceğini, ancak şu an için bir plan olmadığını ifade etti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, gazetecilere konuşan Peskov, "Gerekli görülürse, hiç kuşkusuz Putin mevkidaşlarıyla bu konuyu görüşecektir” ifadelerini kullandı.

Bu hafta böyle bir temasın mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi: "Henüz bu yönde net bir plan yok, ancak savaştan bahsediyoruz ve Karabağ’da da durum hızlı gelişiyor, bu nedenle şu an bir tahminde bulunmak zor. Durumun gidişatına bağlı olarak diyalog ihtiyacı oluşacaktır.”

Peskov, Dağlık Karabağ'daki krizin tırmanmasından beri Putin'in neden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, ancak Aliyev veya Erdoğan'la hiç görüşmediği sorusunu da yanıtladı.

Görüşmelerin liderlerin çalışma programına bağlı olduğunu belirten Peskov, "Bu, Rusya tarafının temaslarında bir tür eksiklik olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sürekli olarak Azerbaycan ve Türkiye’den mevkidaşlarıyla temas halinde. Karabağ krizi konusunda Rusya-Türkiye ve Rusya-Azerbaycan diyaloğu, Ermenistan’la olan diyalog gibi sürekli ve üst düzey olarak gerçekleştiriliyor” dedi.