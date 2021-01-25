Putin'den 'Karadeniz kıyısındaki saray' iddiasına yanıt

25 Ocak 2021 Pazartesi, 16:44

Putin, ülkedeki üniversite öğrencileriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede, Rus muhalif Aleksey Navalni’nin, kendisinin Karadeniz kıyısında 1,4 milyar dolara saray yaptırdığına yönelik iddialarını yanıtladı.

Putin, “İddia edilen mülklerin hiçbiri ne bana ne de yakın akrabalarıma aittir ve hiçbir zaman da olmamıştır” dedi.

“HALKIN BEYNİNİ YIKAMAK İÇİN”

Söz konusu saraya yönelik iddiaların “halkın beynini yıkamak” için kullanıldığını öne süren Putin, “Bu iddialar zaten 10 yıldan fazla bir süredir dolaşımda. Şimdi, uygun bir zamanda, her şeyi bir araya getirdiler ve tüm bu iddialarla vatandaşlarımızın beyinlerini yıkamaya karar verdiler, internette bir tür video serisi başlattılar. Böyle bir mülk için bazı tapular veya faturalar, çeşitli izler bulunması gerekir” dedi.

“BU SADECE MANİPÜLASYON”

Putin fotoğrafının kullanılmasına ilişkin ise, “Kelebek şeklinde yüzdüğüm fotoğrafı yayınladılar, acemi şekilde de olsa bu şekilde yüzmeyi seviyorum, hiçbir zaman bulunmadığım yüzme havuzunda görülüyorum. Bu yüzme havuzunun ne olduğunu bilmiyorum ama 2016'da Yenisey Nehri'nde böyle yüzdüm. Bu sadece manipülasyon ve derlemedir” dedi.

PROTESTOLARA DA DEĞİNDİ

Putin, konuşmasında, 23 Ocak’ta Rusya çapında düzenlenen protesto gösterilerine de değinerek, “Herkesin görüşünü belirtmeye hakkı var, ancak bu hukuki çerçevede olmalı. Bu protestolar nedeniyle herkes zarar görüyor. Gençlerin protesto gösterilerine çağrılması da yanlış, bu terör gruplarının yaptığı bir şeydir” dedi.

Kaynak: AA/TASS