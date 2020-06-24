Putin korona salgınının yaralarını zenginler üzerinden saracak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsünden dolayı oluşan zararları, zengin Rus vatandaşlarının vergilerini artırarak saracak.
Televizyondan Rus halkına seslenen Putin, 5 milyon rublenin (73 bin dolar) üzerinde kazancı olanların gelir vergisinin yüzde 13'ten 15'e çıkarılmasını teklif etti.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 2001'de herkesten aynı oranda gelir vergisi alınmasını öngören düzenlemenin ardından Rusya'da ilk kez vergi artışına gidilmiş olacak.
Kamuoyu yoklamalarında desteğinin düştüğü görülen Putin, bu değişikliğin 1 Ocak 2021'de uygulanabileceğini ve bütçeye 60 milyon ruble ek gelir sağlanacağını kaydetti.
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