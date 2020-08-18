Putin ve Macron’dan Belarus görüşmesi: İçişlerine müdahale kabul edilemez

18 Ağustos 2020 Salı, 17:45

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Putin görüşmede Belarus’un içişlerine müdahale edilmesi ve ülkenin yönetimine baskı uygulanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Liderler Belarus’taki sorunların en kısa zamanda çözülmesiyle ilgilendiklerini belirtti. Görüşme Fransa tarafının girişimiyle başlatıldı.

