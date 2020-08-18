Putin ve Macron’dan Belarus görüşmesi: İçişlerine müdahale kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün telefonla Belarus’taki gelişmeleri konuştu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2020 Salı, 17:45
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Putin görüşmede Belarus’un içişlerine müdahale edilmesi ve ülkenin yönetimine baskı uygulanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Liderler Belarus’taki sorunların en kısa zamanda çözülmesiyle ilgilendiklerini belirtti. Görüşme Fransa tarafının girişimiyle başlatıldı.


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