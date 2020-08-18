Putin ve Macron’dan Belarus görüşmesi: İçişlerine müdahale kabul edilemez
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün telefonla Belarus’taki gelişmeleri konuştu.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Putin görüşmede Belarus’un içişlerine müdahale edilmesi ve ülkenin yönetimine baskı uygulanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Liderler Belarus’taki sorunların en kısa zamanda çözülmesiyle ilgilendiklerini belirtti. Görüşme Fransa tarafının girişimiyle başlatıldı.
Video Haberler
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!