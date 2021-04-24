Putin ve Paşinyan arasında Dağlık Karabağ görüşmesi
Rusya lideri Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın gerçekliştirdikleri telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’ın etrafındaki durumun ele alındığı bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın telefonda görüştükleri, Ermeni tarafının girişimiyle yapılan görüşmede Dağlık Karabağ’ın etrafındaki durumun ele alındığı belirtildi.
Sputnik’in aktardığına göre açıklamada, “Dağlık Karabağ’ın etrafındaki durumla ilgili görüşme devam etti. Rus barış gücü birliklerinin çabaları sayesinde bölgedeki durumun istikrarlı ve sakin kaldığı memnuniyetle ifade edildi. Enerji sektörü dahil olmak üzere ikili işbirliğinin güncel konuları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.
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