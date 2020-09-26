Putin'den ABD'ye "Seçimlerimize Müdahale Etmeyelim" teklifi
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’ye karşılıklı olarak seçim dönemi dahil olmak üzere birbirlerinin içişlerine karışmama garantilerini verme teklifinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası bilgi güvenliği alanındaki Rusya-ABD işbirliğini yeniden kurmaya yönelik kapsamlı eylem programıyla ilgili yazılı açıklamasında, “Günümüzün temel stratejik sorunlardan biri dijital alanda büyük cepheleşmenin oluşma riski. Bu cepheleşmeyi önleme sorumluluğu uluslararası bilgi güvenliği alanındaki anahtar aktörlere ait” dedi.
Sputnik'in haberine göre, Rus liderinin görüşüne göre, 1972’de ABD ve SSCB tarafından imzalanan açık denizlerde ve üzerindeki hava sahasında olayların önlenmesine ilişkin anlaşmaya benzer şekilde bilgi alanında olayları önlemeye ilişkin hükümetler arası bir anlaşma hazırlayıp imzalaması gerekiyor.
İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMAYALIM
Putin, “Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir biçimde, seçim süreçleri de dahil olmak üzere, birbirlerinin içişlerine, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ileri teknoloji yöntemlerinin kullanımı da dahil karışmama garantilerinin verilmesini teklif ediyoruz. ABD’yi, uluslararası bilgi güvenliği konusunda Rusya-ABD profesyonel uzman diyaloğuna zemin hazırlamaya, bu diyaloğu politik farklılıklarımızın rehini haline getirmemeyi çağırıyoruz”ifadesini kullandı.
Rus lider, iki ülke arasındaki güven düzeyini artırma, iki halkın güvenliğini ve refahını sağlamayı amaçlayan bu tedbirlerin, “bilgi alanında küresel dünya inşasına büyük katkı” sağlayacağının altını çizdi.
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