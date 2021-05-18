Putin’den İsrail ve Filistin açıklaması: ‘Şiddeti durdurun’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Putin, İsrail ile Filistin arasındaki şiddetin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.
Yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen Putin, Filistin ile İsrail arasındaki şiddetin durdurulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Putin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Filistinliler ve İsrailliler arasında çatışmaların patlak vermesi siviller arasında çok sayıda can kaybına neden oldu, ölenler arasında çocuklar da var. İki taraftan da şiddet eylemlerinin sona ermesi ve BMGK’nın ilgili kararları doğrultusunda aktif çözüm arayışına girilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz.”
Putin, bölgede artan gerginliği endişe ile takip ettiklerini söyledi.
Kaynak: Sputnik
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