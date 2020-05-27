Putin’den Şam’a yeni atama

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Sputnik’in haberine göre atama 25 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girdi. Yefimov, Rusya ile Suriye arasında görüş ayrılıkları olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev.

‘ESAD’IN ZORLU DÖNEMİ’

Öte yandan ABD’li Washington Post gazetesinin analizinde “(Suriye Devlet Başkanı Beşşar) Esad’ın Suriye’deki dokuz yıllık savaştan bu yana en zorlu dönemini yaşadığı” savunuldu. “Her ne kadar ülkenin üçte birinin kontrolü yeniden Esad’a geçse de, güney vilayeti Dera’daki yeni isyanların muhalif hareketlenmeleri canlandırabileceği, İdlib’de yaşananların da Esad yönetimini zora soktuğu” belirtildi. Suriye’deki çatışmalar Mart 2011’de Dera’daki muhalif isyanlarla başlamıştı.

Gazeteye konuşan Chatham House düşünce kuruluşundan Lina Khatip, “Esad, giderek İran ve Rusya’nın desteğine daha da bağımlı hale geliyor. Seçmenlerine tedarik edebileceği yerli kaynakları yok. Uluslararası meşruiyeti yok ve çatışma öncesi sahip olduğu askeri güce artık sahip değil” yorumunu yaptı.

Analizde Rus medyasında çıkan Esad’ın siyasi tavizlerde bulunmamasını, yolsuzluk ve suçla mücadele için etkili bir yönetim sistemi kuramamasını eleştiren yazılara değinildi. Ancak kimi uzmanın “Esad’ın Rusya desteğine bağımlı olduğu ancak siyasi olarak Rusya’nın da ona bağımlı olduğu” görüşü aktarıldı.